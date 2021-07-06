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دهوك تحظر السباحة في مواقع محددة وتراقبها جواً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-06T16:14:34+0000
دهوك تحظر السباحة في مواقع محددة وتراقبها جواً

شفق نيوز/ حظرت الإدارة المحلية في محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، السباحة في مواقع محددة ولا سيما السدود بهدف حماية الشبان والأطفال من خطر الغرق.

وقال المقدم بيوار عبد العزيز مسؤول اعلام الدفاع المدني في دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة الدفاع المدني في محافظة دهوك حددت مواقع تمنع الشباب والاطفال من السباحة فيها كالسدود وعدد من الانهر".

وأضاف، أن "طائرات هيلكوبتر ستشارك في مراقبة عدد من المواقع كسد دهوك وأجزاء من نهر الخابور واي احواض مائية كبيرة كالسدود الصغيرة".

وأوضح عبد العزيز أن "طائرات الهلكوبتر ستحلق فوق سد دهوك والمناطق التي تم تحديدها عن طريق وضع اشارات لمنع السباحة فيها، وتحدد اي تجاوز على القرار من خلال اتصال المروحيات بفرق الانقاذ من الغواصين الموزعة على ضفاف المياه لمنع اي شخص من السباحة في سد دهوك والمواقع الاخرى".

وأشار إلى أن "المواقع التي تم حظر السباحة فيها تضم في جوفها أشواكا واسلاكا وشبكات صيد الاسماك"، مشددا على ان "الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على سلامة المواطنين وليس فرض عقوبات عليهم وخاصة الاطفال والفتيان والشباب الذين يقدمون على السباحة في هذه المواقع دون علم ذويهم ولمنع حوادث الغرق التي زادت في الاونة الاخيرة".

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