دهوك تحصي عدد الناخبين ونسبة تسليم البطاقات استعدادا لانتخابات كوردستان

شفق نيوز/ أكد مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في دهوك، يوم السبت، مواصلة تحضيراته المكثفة لانتخابات برلمان كوردستان المزمع اجراؤها في 20 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

وقال مدير مكتب دهوك خالد عباس لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الناخبين المسجلين في دهوك يصل الى 738 ألف شخص"، موضحاً أن "94% من سكان المحافظة قد تسلموا بطاقاتهم الانتخابية مع استمرار عملية توزيع البطاقات حتى 17 تشرين الأول / أكتوبر 2024".

كما بين عباس أن "العدد الإجمالي للمترشحين الذين سجلوا أسماءهم لخوض انتخابات برلمان كوردستان بلغ 226 مرشحا يتوزعون بين 10 أحزاب سياسية و تحالفين، بالاضافة إلى 7 مرشحين ضمن نظام الكوتا".

وفيما يتعلق بفترة الدعاية الانتخابية أشار مدير مكتب دهوك الى انه "سيتم ارسال اسماء المرشحين الى دائرة النزاهة في حكومة اقليم كوردستان ووزارة الداخلية للمصادقة عليها وبعد ذلك يمكن للمرشحين البدء بحملاتهم الانتخابية".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الخميس، 27 حزيران 2024، تمديد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب ومرشحي الأفراد للمكونات الراغبة في المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان لعام 2024.

وكان رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قرر تحديد يوم 20 تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

ولاقى تحديد موعد لانتخابات برلمان اقليم كوردستان ترحيباً محلياً واقليمياً ودولياً كبيراً.