دهوك.. تحرك استباقي للحيلولة دون تكرار حادث راح ضحيته عنصر بيشمركة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة شؤون الألغام في محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، نجاح فرقها في تفكيك وإزالة عبوة ناسفة زرعت في قضاء باتيفا شمالي زاخو، يأتي هذا بعد يوم من مصرع عنصر بيشمركة جراء انفجار لغم في موقع قريب من المكان الذي تم تطهيره اليوم.

وأوضحت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيو، أن العبوة الناسفة وضعت في قرية برخي الواقعة شمال باتيفا حيث تمكنت الفرق المختصة من نقل المواد المتفجرة إلى موقع آمن لتفجيرها بشكل محكم.

وأشارت الدائرة الى أن الجهة المسؤولة عن زرع العبوة ما زالت مجهولة حتى الآن، وأن التحقيقات مستمرة من قبل القوات الأمنية لمعرفة ملابسات الحادث والكشف عن الجهة المتورطة.

وكان أحد عناصر قوات البيشمركة قد لقي مصرعه يوم أمس الاثنين جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في منطقة قريبة من مكان حادثة اليوم.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع أثناء توجه الضحية إلى إحدى النقاط العسكرية في جبل گابنیركى الواقع ضمن منطقة برواري بالا التابعة لناحية كاني ماصي شمالي دهوك، حيث انفجر اللغم وأدى إلى وفاته في الحال.

وأضاف المصدر، أن تفاصيل الحادثة لم تتضح بعد، مشيراً إلى أن السلطات باشرت بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة وتحديد ما إذا كان الانفجار ناتج عن ألغام قديمة مزروعة خلال فترات النزاع أو أنها حديثة.

يشار الى أن المنطقة التي شهدت الحادث تعد مسرحاً لصراع مسلح مستمر منذ عقود بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني فيها.