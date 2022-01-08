دهوك.. تحذير من ظهور إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون"

شفق نيوز/ حذر مدير المختبر المركزي في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم السبت، من ارتفاع حصيلة الاصابات بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.

وقال روند عقراوي لوكالة شفق نيوز، انه "من المتوقع ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور اوميكرون بعد تسجيل خمس حالات من عائلة واحدة قدم افراد منها من خارج البلاد في محافظة دهوك".

واضاف ان "اللقاح المضاد لكورونا يساعد على التقليل من مضاعفات اوميكرون".

والخميس، أعلنت سلطات إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تسجيل أولى الإصابات بمتحور أوميكرون وهي لخمس أشخاص في دهوك وعدد من الدبلوماسيين في بغداد، وهو ما أثار مخاوف من تفشي المتحور في البلاد، على اعتبار أنه أشد عدوى وخطورة من المتحورات السابقة.