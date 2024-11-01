دهوك تحذر مواطنيها من أمطار غزيرة: لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورة

شفق نيوز/ حذرت السلطات في محافظة دهوك اليوم الجمعة، من موجة أمطار غزيرة.

ودعت محافظة دهوك المواطنين الى توخي الحذر مع اقتراب منخفض جوي قوي سيضرب المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة وورد لوكالة شفق نيوز؛ فإن توقعات الارصاد الجوية تشير الى هطول امطار غزيرة بدء من يوم غد السبت على أن تزداد حدتها يوم الأحد مصحوبة برياح نشطة ونشاط للبرق.

ودعت المحافظة السكان الى تجنب الخروج من منازلهم الا للضرورة القصوى خلال فترة المنخفض الجوي مؤكدة جاهزية فرق الطوارئ في البلدية والدفاع المدني للتعامل مع أي طارئ قد ينجم عن سوء الأحوال الجوية.

وأهابت المحافظة بالمواطنين الاتصال فورا بالجهات المختصة في حال مواجهة أي ظروف طارئة خلال العاصفة المتوقعة، وفقاً للبيان.