دهوك تحذر من فيروسات الجهاز التنفسي خلال الشتاء

شفق نيوز/ حذر مدير المختبرات المركزية في صحة دهوك باقليم كوردستان، يوم الخميس، من موجة رابعة لجائحة كورونا في عموم العراق .

وقال الدكتور روند عقراوي، لوكالة شفق نيوز، إن هناك مخاوف من موجة رابعة لفيروس كورونا في العراق مع قدوم فصل الشتاء، مشيراً إلى زيادة الفيروسات المتعلقة بالجهاز التنفسي.

وأكد عقراوي على اهمية التلقيح لمواجهة اي موجة جديدة من جائحة كورونا، موضحاً أن نسبة التلقيح في العراق يجب ان تصل الى 75% للوصول الى المناعة المجتمعية.

وتخطى اعداد الملقحين في العراق الـ5 ملايين شخص بجرعتين من عموم سكان البلاد البالغين، وفق مااعلنته مؤخراً وزارة الصحة الاتحادية.