دهوك تحذر من تحرك الألغام بسبب السيول والأمطار

شفق نيوز- دهوك

حذرت مديرية شؤون الألغام في دهوك، يوم الاثنين، المواطنين من مخاطر الألغام والمخلّفات الحربية التي قد تكون قد تحرّكت من مواقعها السابقة بفعل الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية.

وقال مسؤول الإعلام في المديرية، ريكر بيسفكي، لوكالة شفق نيوز، إن "السيول والفيضانات تسببت في انتقال بعض الألغام من حقولها المعروفة إلى مناطق أخرى لم تكن تحتوي عليها سابقاً، ما يزيد من مستوى الخطر على المدنيين".

وأشار إلى أن "الأمطار الغزيرة أدت أيضاً إلى ظهور قنابل وذخائر غير منفجرة على سطح الأرض"، محذراً المواطنين، لاسيما الذين يقصدون المناطق الطبيعية والجبال للتنزه أو جمع الأعشاب الربيعية، من "الاقتراب من هذه المواقع، خاصة في المناطق التي شهدت اشتباكات سابقة بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال الكوردستاني".

ودعا المواطنين إلى "عدم لمس أو الاقتراب من أي جسم مشبوه، والإبلاغ عنه فوراً عبر الرقم (182)"، مؤكداً أن "فرق المديرية في حالة تأهب مستمر للتعامل مع هذه المخاطر وإزالة أي تهديد محتمل".