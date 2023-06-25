دهوك تحتوي أزمة الحرائق خلال موسم الحصاد

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الدفاع المدني في محافظة دهوك، ضمن إقليم كوردستان، يوم الأحد، نجاح خطتها لمكافحة الحرائق في المناطق الزراعية لموسم الصيف الحالي.

وذكر مدير إعلام الدائرة، المقدم بيوار عبد العزيز، لوكالة شفق نيوز، أن "الخطة التي وضعتها الدائرة لمكافحة الحرائق في الحقول الزراعية، وخاصة حقول الحنطة والشعير، تمت بنجاح"، مشيراً إلى أن "من أصل 3800 دونم، تم تدمير 72 دونما فقط بسبب الحرائق خلال الستة أشهر الماضية".

وأوضح عبد العزيز، أن الدائرة، نشرت 24 فرقة لمكافحة الحرائق في جميع أنحاء المحافظة، بمشاركة 400 رجل من رجال الدفاع المدني، منذ بداية العام الحالي، كما وفرت الدعم اللازم من الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة لضمان قدرة الفرق على الاستجابة السريعة للحرائق واحتوائها قبل أن تتسبب بأي ضرر.

وبالإضافة إلى جهود مكافحة الحرائق في المناطق الزراعية، أضاف أن فرق الغوص التابعة للدائرة قد نجحت في إنقاذ 37 شخصًا من الغرق، في حين لقى اثنان حتفهما بسبب الغرق خلال الأشهر الماضية.

وأعلن مسؤول الإعلام في دائرة الدفاع المدني، أن الدائرة قامت بنشر فرق الإنقاذ والغوص في المناطق السياحية التي تتواجد فيها الأنهار والبحيرات خلال أيام العيد، تحسبًا لأي حادثة غرق قد تحدث، هذا يعكس الاهتمام الذي توليه الدائرة للسلامة العامة وحماية الأرواح في فترات زيادة النشاط السياحي والترفيهي.