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دهوك تحتفي برواية كوردية خطها شرطي عن (آنيا).. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-01T17:33:01+0000
دهوك تحتفي برواية كوردية خطها شرطي عن (آنيا).. صور

شفق نيوز/ احتفت مديرية شرطة دهوك باقليم كوردستان، بالمنتسب لديها "سليم حجي موسى" بعد انجازه كتابة رواية تعد اعماله الاولى في الكتابة.

ويقول "سليم حجي" الشرطي المنتسب الى مركز في قضاء شيخان شرقي دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن روايته التي طبعت في كتاب تحكي قصة حقيقية وقعت احداثها في محافظة دهوك، مبيناً أن طبع الكتاب يدفعه للعمل على عداد أعمال ادبية اخرى.  ويضيف سليم أنه استغل فترات فراغه في الدوام والمنزل لكتابة القصة حتى تم الانتهاء منها في كتاب مؤلف من 138 صفحة بعنوان (آنيا).

ونوه إلى أن بداياته مع الادب كانت عن طريق كتابة الشعر الحر،  ومن ثم القصة، مضيفاً أنه توصل الى قناعة بأن الجيل الجديد على تواصل مع الروايات والقصص ما دفعه على خوض التجربة.

ويتحدث "سليم حجي" في الرواية عن قصة شاب يتحدى الظروف المعيشية الصعبة ويتمكن من النجاح في نهاية المطاف.

هذا وكرمت مديرية شرطة دهوك الكاتب "مسلم حجي موسى" المنتسب في المديرية في مراسم توقيع الكتاب بمقر المديرية بدهوك.

 

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