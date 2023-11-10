دهوك تحتضن مراسم تنصيب مطران جديد للكلدان في طهران

شفق نيوز/ تقلّد المطران عماد خوشابا جرجيس منصبه مطراناً جديدًا للكلدان في طهران، خلال مراسم خاصة جرت في دهوك، حضرها بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، بالإضافة إلى سفير الفاتيكان لدى العراق وشخصيات دينية مسيحية.

وولد عماد خوشابا في 4/4/1978 في قرية كوماني التابعة لقضاء العمادية، وكان كاهناً، ونائباً عاماً للكلدان الإبرشي في دهوك والعمادية، قبل أن يتقلد منصبه الجديد مطراناً للكلدان في طهران.