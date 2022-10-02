دهوك تحتضن أكبر حديقة آثار على مستوى العراق.. صور   

شفق نيوز/ من المقرر أن تقوم جامعة ايطالية، بالتعاون مع مديرية اثار دهوك بإنشاء مشروع حديقة آثار في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، وهي الأكبر على مستوى العراق.

وأكد بيكس بريفكي مدير دائرة آثار دهوك لوكالة شنفق نيوز، أن جامعة اودوني الايطالية بالتعاون مع مديريته ستقومان بإنشاء حديقة الآثار في منطقة فايدة جنوب دهوك، موضحاً أنها تعتبر الأكبر على مستوى العراق.

وأضاف بريفكي ان الحديقة سيتم إنشاؤها على مساحة تبلغ 130 كم مربع وتتضمن خمس مناطق أثرية مهمة وهي "خنس و جروانة و بنداوة وفايدة"، بالاضافة الى كهف "هلامةت" في جبل زاوا المطل على مدينة دهوك.

وأوضح مدير آثار دهوك، ان الحديقة ستشمل أيضاً مركزا ثقافياً مع متحف للآثار، لافتاً إلى أن فريقاً مختصاً سيباشر العمل خلال هذا الشهر بدءاً بمنطقة فايدة التي اكتشفت مؤخرا والتي تضم 13 منحوتة محفورة على الصخور.

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على صور من تصاميم الحديقة المقرر إنشاؤها.

يشار إلى أن دائرة آثار دهوك أعلنت في 18 أيلول الماضي، عزمها إنشاء حديقة للأديان في منطقة شوش ضمن قضاء عقرة بالمحافظة.