دهوك تحتضن فعاليات منتدى الأمن والسلام الرابع "ميبس"

شفق نيوز/ احتضنت الجامعة الأمريكية في دهوك، يوم الأحد، فعاليات منتدى الأمن والسلام الرابع "ميبس" بمشاركة عشرات الأكاديميين ذوي الاختصاص من 80 دولة.

وقال مسؤول العلاقات في الجامعة الأمريكية، أري زاويتي، لوكالة شفق نيوز، إن أعمال المنتدى تركزت اليوم على إقامة ورشتيّ عمل، تناولت الأولى قضايا الأمن، بينما تناولت الثانية التغير المناخي والفيدرالية.

وأوضح أن أكثر من 120 شخصية أكاديمية من 80 دولة حول العالم تشارك في هذه الورش، مع تنويه إلى أن نتائج الورشتين سيتم مناقشتها في الأيام المتبقية من المنتدى حيث سيتم تبادل الآراء والتحليلات بين المسؤولين والأكاديميين.

يشار إلى أن المنتدى الرابع للأمن والسلام سيستمر لمدة ثلاثة أيام وسيشهد مشاركة أكثر من 300 شخصية سياسية وأمنية واقتصادية من دول أمريكا وروسيا وأوروبا الخليج، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين من إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.