دهوك تحتضن المهرجان 18 للعنب والعسل بمشاركة عشرات الفلاحين (صور)

شفق نيوز- دهوك

انطلق، يوم الاثنين، في محافظة دهوك المهرجان 18 للعنب والعسل، بمشاركة واسعة من عشرات الفلاحين الذين حرصوا على عرض منتجاتهم المحلية المتنوعة والتي شملت أصنافاً مختلفة من العنب والعسل إلى جانب الفواكه المجففة وبعض المحاصيل الزراعية الأخرى.

وقد اقيم المهرجان في باحة فاملي مول، وسط حضور لافت من أهالي المحافظة والزوار الذين توافدوا للاطلاع على ما يقدمه المزارعون من إنتاج محلي مميز، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال مصلح دوسكي، معاون مدير زراعة دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الدورة تختلف عن سابقاتها إذ أتاحت للمزارعين فرصة بيع منتجاتهم بشكل مباشر للزوار عبر المهرجان في خطوة تهدف الى دعمهم اقتصاديا وتشجيع الإنتاج المحلي".

وأضاف أن "المهرجان سيستمر لمدة يومين الامر الذي يمنح الفلاحين مساحة أوسع لتسويق بضاعتهم وتحقيق استفادة أكبر"، لافتا في الوقت ذاته، إلى "افتتاح معمل خاص بتعليب العنب هذا العام في المحافظة وهي خطوة اعتبرها ذات اهمية كبيرة كون المزارعين كانوا يعانون في السابق من غياب مثل هذه المنشآت".

من جانبهم، عبر الفلاحون المشاركون، عن ارتياحهم لهذه التجربة، حيث قال لزكين عبد القادر أحد الفلاحين المشاركين، إنه "شارك في المهرجان هذا العام 13 صنفا من العنب".

وأكد عبد القادر، لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المبادرة خطوة إيجابية سمحت لهم ببيع منتجاتهم مباشرة للجمهور دون الحاجة الى وسطاء".

أما الفلاح عبد الرحمن باكيري، فقد رأى، أن "محصول العنب تأثر هذا العام بقلة الأمطار، إلا أن السوق شهد حركة جيدة مقارنة بالسنوات السابقة"، مبينا أنه "شارك بستة أصناف مختلفة من العنب".

يشار إلى أن محافظة دهوك تعرف بكونها واحدة من ابرز المناطق الزراعية في العراق حيث تشتهر بإنتاج أجود أصناف العنب ويطلق عليها السلة الغذائية للعراق إذ تضم اكثر من 100 صنف مختلف من هذه الفاكهة التي تشكل مصدرا مهما للغذاء والدخل في المنطقة.