دهوك تجمع قرابة 600 مليون دينار تبرعات لمتضرري الفيضانات في أربيل.. صور

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر يوم الخميس أن المحافظة تمكنت من جمع 600 مليون دينار عراقي تبرعات مالية لإغاثة متضرري الفيضانات والسيول في محافظة أربيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ اربيل أوميد خوشناو عقب قدوم وفد دهوك الى اربيل ومعه التبرعات.

وافتتح خوشناو المؤتمر قائلا :ليوم استقبلنا وفدا من دهوك برئاسة المحافظ ومعه تبرعات مالية وعينية، وسنشرع وبعجالة بتوزيعها على الأسر المتضررة، مبينا ان مبالغ التبرعات سيتم ايداعها في حساب مصرفي وبالنتيجة ستكون دعما ومساعدة كبيرة للمتضررين.

من جهته قال علي تتر خلال المؤتمر إنه تم جمع قرابة 600 مليون دينار للمتضررين من السيول في حملة التبرعات التي انطلقت في يوم وقوع الحادث.

وأضاف أن بعض المواطنين تبرعوا بـ1000 دينار لضعف حالتهم المادية، وهناك طلبة مدارس جادوا بمصروفهم اليومي.

وتابع تتر إن جميع الطوائف والأديان شاركوا في حملة التبرعات هذه.