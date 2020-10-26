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دهوك تجري تغييرات إدارية واسعة تشمل 14 مسؤولاً

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-26T15:29:07+0000
دهوك تجري تغييرات إدارية واسعة تشمل 14 مسؤولاً

شفق نيوز/ اعلنت محافظة دهوك باقليم كوردستان، يوم الاثنين، اجراء تغييرات واسعة في المناصب الإدارية شملت مدراء بلديات المحافظة.

وقال نائب محافظ دهوك ماجد سيد صالح في حديث لوكالة شفق نيوز، ان محافظ دهوك علي تتر أجرى تغييرات طالت 14 مدير بلدية في المحافظة.

وأضاف أن تتر التقى اليوم الاثنين بالمدراء المعينين حديثاً لبلديات دهوك وهنأهم بهذه المناسبة، متمنيا لهم التوفيق في مهام مناصبهم الجديدة.

واضاف سيد صالح ان تعيين المدراء الجدد يأتي في إطار التغييرات الإدارية في المحافظة من أجل بث روح التجديد في العمل في المؤسسات الحكومية في محافظة دهوك.

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