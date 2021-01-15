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دهوك تتأهب لمواجهة موجة الثلوج

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-15T12:04:44+0000
دهوك تتأهب لمواجهة موجة الثلوج

شفق نيوز/ أعلن مدير دائرة صيانة الطرق والجسور في محافظة دهوك نشوان يحيى يوم الجمعة عن اتخاذ التدابير و اللازمة الاستعدادات لمواجهة اي طارئ فيما يتعلق باغلاق الطرق نتيجة هطول الثلوج.

واوضح  يحيى لوكالة شفق نيوز، ان دائرته شكلت اربعة فرق  ثابتة لازالة الثلوج من الطرقات  وقد تمركزت في مناطق "بيكوفا، وجمانكي، وكاني كاسي، وسرسنك".

واشار الى تشكيل ثلاثة فرق متحركة في مناطق "اتريش، وزاخو، وكورا"، مشيرا ان الفرق المشكلة تمتلك الاليات لتجريف الثلوج ومواجهة الحالات الطارئة.

ويتعرض اقليم كوردستان منذ يوم امس الخميس لموجة من الامطار بعد ان تأخر هطولها عن المعتاد سنويا مما ولّد خشية لدى النّاس الامر الذي دفعهم الى التضرع لكلي يتساقط الغيث.

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