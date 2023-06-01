دهوك تتوقع "سياحة واعدة" وتبقي "برخ" خارج نطاق الخدمة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة السياحة في محافظة دهوك، اليوم الخميس، قدوم أكثر من 700 ألف سائح من وسط وجنوب العراق منذ بداية العام الحالي، وفيما كشفت عن وجود أكثر من (1000) موقع سياحي في المحافظة، أكدت أن مصيف "برخ" الذي تعرض لقصف تركي العام الماضي لا يزال مغلقاً.

وقال مسؤول اعلام الدائرة ريوار محمد لوكالة شفق نيوز إن "العام الماضي شهد قدوم حوالي مليونين و500 ألف سائح الى محافظة دهوك"، متوقعاً أن يصل عدد السياح الى "أكثر من هذا العدد مع قدوم أكثر من 700 ألف سائح من وسط وجنوب العراق منذ بداية العام الحالي".

وأضاف محمد "تم إنشاء أكثر من 10 مواقع سياحية جديدة في دهوك حيث لدينا الآن أكثر من 900 موقع سياحي مجاز من قبل الحكومة المحلية في المحافظة بالإضافة الى 250 موقعاً صيفياً طبيعياً ويعمل فيها أكثر من 12 ألف عامل محلي".

من جانبه قال دلشير عبد الستار مدير ناحية دركار شمال زاخو لوكالة شفق نيوز إنه "تم افتتاح عدد من المواقع السياحية في المنطقة الحدودية مع تركيا بعد ان تم صيانتها"، مبيناً أن "مصيفي سولاف شرانش وكهف بهيري والان تستقبل المئات من السياح يوميا القادمين من الوسط وجنوب العراق"

وعن مصيف برخ الذي تعرض للقصف العام الماضي وادي الى مقتل وجرح العشرات من السياح أوضح عبد الستار "لحد الان لم يتم افتتاحه ونحن بصدد اعادة وترميم وصيانة هذا المصيف كي يكون جاهزا لاستقبال السياح قريبا".

وأوضح عبد الستار أن "المنطقة تشهد الآن أوضاعاً امنية جيدة وليس هناك اي قصف جوي ومدفعي في هذه المنطقة".

وقصفت مدفعية الجيش التركي مصيف برخ في زاخو، في 20 تموز/ يوليو 2022، ما أدى إلى سقوط تسع ضحايا وإصابة 33 آخرين من السياح الذين كانوا يصطافون هناك.