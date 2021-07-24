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دهوك تتوقع اللجوء لتشديد الإجراءات في حال عدم فرض حظر للتجوال في الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-24T08:37:38+0000
دهوك تتوقع اللجوء لتشديد الإجراءات في حال عدم فرض حظر للتجوال في الإقليم

شفق نيوز/ لم يستبعد المتحدث باسم المديرية العامة لصحة محافظة دهوك حمزة رزيكي يوم السبت لجوء حكومة إقليم كوردستان إلى تشديد الإجراءات في حال عدم إعادة فرض حظر للتجوال.

وقال رزيكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن وزارة الصحة في الإقليم ستجتمع لتدارس الأوضاع الصحية، مردفا بالقول إن الوزارة سترفع مقترحات بشأن الموقف الوبائي إلى اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا في كوردستان.

واشار إلى تزايد اعداد المصابين بالفيروس داخل المستشفيات في دهوك، لافتا الى احتمالية اعادة فرض حظر التجوال في الاقليم، قائلا: في حال عدم اعلان الحظر فانه سيتم اخضاع السائحين القادمين إلى اقليم كوردستان للفحص الطبي إضافة إلى تشديد الاجراءات الصحية في مناطق ومدن الإقليم.

واكد رزيكي تسجيل إصابات بمتحور دلتا لفيروس كورونا في دهوك، مشيرا إلى توفر اللقاحات المضادة للفيروس في مراكز التلقيح، حاثا في الوقت ذاته السكان إلى ضرورة التطعيم لتفادي الإصابة بالوباء.

وكان رزيكي قد قال يوم الجمعة بأنه يرى من الضروري أن تُعيد حكومة إقليم كوردستان فرض حظر للتجوال لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر كامل للسيطرة على الانتشار السريع لكورونا بعد تفشي متحور "دلتا".

وحذر وزير صحة إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الخميس من حلول "كارثة" في حال عدم التزام السكان بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية في ظل انتشار فيروس كورونا في الإقليم.

وأعلن البرزنجي الأسبوع الماضي تسجيل الإقليم إصابات بمتحور فيروس كورونا نوع "دلتا" سريع الانتشار .

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