دهوك تتوعد المتلاعبين بالاسعار بـ"عقوبات شديدة"

شفق نيوز/ توعدت محافظة دهوك باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، بتنفيذ "عقوبات شديدة" بحق التجار المتلاعبين بالاسعار.

وقال محافظ دهوك علي تتر في مؤتمر صحفي عقده، عقب اجتماع مع اللجنة الاقتصادية في المحافظة، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن كل من يقوم برفع اسعار البضائع سيتعرض لعقوبات شديدة، مبيناً أن الحكومة الاتحادية ملزمة بعقود مع شركات ستقوم بجلب مواد الحصة التموينية لمدة 5 سنوات.

ودعا تتر، وسائل الاعلام الى التعامل بحذر ومسؤولية مع هذه القضية، لانها قضية انسانية ومرتبطة بقوت الشعب.

وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، أجرى قائممقام المدينة نبز عبد الحميد، اليوم الإثنين، جولة على مخازن المواد الغذائية لمتابعة ارتفاع أسعار تلك المواد وخصوصاً مادة زيت الطعام.

وشهدت الأسواق المحلية العراقية، خلال اليومين الماضيين، ارتفاعاً مفاجئاً في الاسعار، لا سيما المواد الغذائية الاساسية، وسط أنباء تفيد بتأثر الاقتصاد العراقي بتطورات المواجهة الروسية - الاوكرانية، مع اقتراب حلول شهر رمضان.