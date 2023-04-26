دهوك تتصدر محافظات إقليم كوردستان في معدل البطالة

شفق نيوز/ أفصحت وزير العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان كويستان محمد، يوم الأربعاء، عن أن معدل البطالة في محافظة دهوك أعلى من باقي محافظات الإقليم.

جاء ذلك في تصريح أدلت به اليوم للصحفيين على هامش زيارتها محافظة دهوك لافتتاح معرض لتوفير فرص عمل للراغبين بالحصول عليها ضمن القطاع الخاص.

وقالت الوزير في تصريحها، إن موضوع تحديد نسبة البطالة في إقليم كوردستان من تخصص وزارة التخطيط وتحديدا هيئة الإحصاء وليست من تخصص وزارتنا، ولكن ما نعلمه نحن أن نسبة البطالة كبيرة بسبب عدم توظيف خريجي الجامعات والمعاهد طيلة السنوات الماضية، وجراء الأزمات المتتالية المتمثلة كالحرب ضد داعش وتفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن بعض الكسبة تراجع مستوى أعمالهم بل فقدوها نتيجة تلك الأزمات.

وأضافت أن نسبة البطالة في دهوك أكبر مقارنة باربيل والسليمانية، مردفة بالقول انه قمنا بتطوير العمل في القطاع الخاص لتوظيف اولئك الذين لم يجدوا فرصة عمل في القطاع العام، وهذا ما نفعله بافتتاح مثل هكذا معارض.