دهوك تتصدر محافظات العراق بتوزيع البطاقات البايومترية: مستعدون للاقتراع الخاص والعام

شفق نيوز/ اعلن مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء، اكمال الاستعدادات كافة لاجراء الانتخابات للاقتراعين الخاص والعام في الثامن والعاشر من الشهر الحالي، مشيرا الى ان دهوك تصدرت محافظات العراق بتوزيع البطاقات البايومترية.

وقال مدير المكتب خالد عباس في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المواد اللوجستية من الاجهزة والمعدات اللازمة للانتخابات وأوراق التصويت وسجلات الناخبين ارسلت الى مراكز الاقتراع في حدود محافظة دهوك".

واضاف ان "محافظة دهوك سجلت اعلى نسبة على مستوى العراق في مسألة توزيع البطاقات البايومترية والتي وصلت الى 95%".

واوضح عباس ان "38 من المراكز الخاصة للاقتراع الخاص جاهزة ليوم الانتخابات في الثامن من الشهر الحالي".

وحول اعداد المراقبين والاعلاميين اعلن مدير مكتب دهوك للمفوضية ان "5139 من الوكلاء للاطراف السياسية والمرشحين مسجلين لدى مكتب دهوك لمراقبة سير العملية الانتخابية، واكثر من 600 مراقب تم تسجيلهم في المكتب الوطني ببغداد".

وبشأن تعليمات يوم التصويت العام، قال عباس إن "التوجيهات تؤكد على منع جلب الموبايلات الى داخل مراكز التصويت كما سيتم فرض لبس الكمامات من قبل الناخبين عند تصويتهم يوم الانتخابات"، مشيرا الى ان "الحملات الاعلامية ستتوقف في الساعة السادسة من صباح يوم السبت المقبل".