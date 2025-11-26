دهوك تتسلّم أجهزة إطفاء جبلية لتعزيز مواجهة الحرائق

شفق نيوز- دهوك

أفاد مسؤول إعلام دائرة إطفاء محافظة دهوك، يوم الأربعاء، بأن المديرية استلمت خمسة وثلاثين جهازاً خاصاً بإطفاء الحرائق في المناطق الجبلية، مقدمة من منظمة "دور كاس" الهولندية، وذلك بعد الارتفاع الكبير في عدد الحرائق التي شهدتها المحافظة خلال العام الماضي، ولا سيما في المناطق الجبلية.

وأضاف العقيد بيوار عبدالعزيز، لوكالة شفق نيوز أن هذه الأجهزة ستوزع على مختلف وحدات الإطفاء في عموم المحافظة، وستسهم في دعم جهود فرق الدفاع المدني خلال التعامل مع حرائق الجبال والمناطق الوعرة والغابات، عبر تعزيز سرعة الاستجابة ومنع توسع النيران وضمان سلامة أفراد الفرق أثناء عمليات الإخماد.

وأكد أن الجهاز الواحد يمكن أن يحل محل 11 فرداً من رجال الدفاع المدني خلال عمليات الإطفاء، ما يعزز بشكل كبير كفاءة العمل الميداني ويوفر جهداً ووقتاً مهماً.

وفي ما يتعلق بالإحصاءات، أوضح عبدالعزيز، أن محافظة دهوك سجلت منذ بداية العام الحالي وحتى الآن وقوع 1382 حادثة، بينها 1009 حوادث حرائق في الغابات والأحشاش، وهي نسبة وصفها بالكبيرة.

كما سجلت المحافظة وفاة خمسة أشخاص بسبب الحرائق وإصابة تسعة آخرين، إضافة إلى خسائر مادية قدرت بستة مليارات وخمسمائة مليون دينار عراقي. كما توفي خمسة أشخاص غرقاً في الأنهار والبحيرات.