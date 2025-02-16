دهوك تتخلص من 260 لغماً.. تنفيذ حملة ناجحة لتأمين المحافظة (صور وفيديو)

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون الالغام في محافظة دهوك، يوم الأحد، نجاح فريق إزالة الألغام والمتفجرات بالتعاون مع فريق ضمان الجودة (QA) في تدمير 260 لغماً ومواد متفجرة في قرية كواش التابعة لقضاء سميل.

وقال ريكر بيسفكي، المتحدث باسم المديرية العامة لشؤون الألغام في دهوك، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "فريقهم تمكّن بعد جهود مكثفة من تدمير 260 لغماً ومواد متفجرة جمعت من مناطق مختلفة في المحافظة شملت هذه المتفجرات قذائف مدفعية وقذائف هاون وقذائف RPG والتي كانت تشكّل تهديداً محتملاً لحياة السكان المدنيين وزرعت في زمن الحكومات العراقية السابقة".

وأضاف بيسفكي، أن "عملية التدمير نفذت وفقا للمعايير الفنية الدولية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الفرق المشاركة والسكان القريبين من الموقع".

وأشار بيسفكي، إلى "استمرار جهود المديرية في إزالة المخلفات الحربية وتأمين المناطق الملوثة حرصا على سلامة المواطنين"، داعياً إلى "توخي الحذر عند الاشتباه بوجود اجسام غريبة أو مخلفات حربية وحثهم على الابلاغ الفوري عبر الاتصال بالخط المجاني (182)".