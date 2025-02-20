دهوك تتحول إلى لوحة بيضاء.. مشاهد من قلب العاصفة

شفق نيوز/ شهدت محافظة دهوك في إقليم كوردستان، خلال الأسبوع الجاري، موجة ثانية من تساقط الثلوج الكثيفة.

وتساقطت كميات كبيرة من الثلوج على مناطق عدة، بما في ذلك ناحية كاني ماصي الحدودية ومعبر سرزير الحدودي مع تركيا، إضافة إلى مناطق في جبل كارة ومتين.

وأكد كمال محمد شريف، المسؤول في إدارة صيانة الطرق بمحافظة دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن فرق إزالة الثلوج لا تزال تعمل على فتح الطرق الرئيسية في هذه المناطق، مع التركيز بشكل خاص على مناطق كاني ماصي وقرى برئاشي وسبينداري على سفوح جبل كارة شمال دهوك.

وأضاف محمد أن فرق الإزالة تمكنت من تنظيف الطريق بين كاني ماصي ومعبر سرزير، حيث بلغ سمك الثلوج المتراكمة حوالي 30 سنتيمتراً، إضافة إلى الطريق بين كاني ماصي وبريفكا حيث بلغت الثلوج 20 سنتيمتراً، وكذلك طريق سورتوكا في جبل كارة.

وأشار شريف إلى استمرار تساقط الثلوج في مناطق متفرقة من المحافظة، مع التوقعات بأن يتوقف التساقط خلال ساعات هذه الليلة.