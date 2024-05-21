دهوك تبدأ ترميم موقع جروانة الأثري.. صور

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الآثار في دهوك، يوم الثلاثاء، عن بدء أعمال ترميم وتحسين موقع جروانة الأثري الواقع في قضاء شيخان شرق المحافظة.

وصرح مدير الدائرة بيكس بيرفكانيا، لوكالة شفق نيوز ان الهدف من المشروع هو الحفاظ على سلامة الموقع وتحسين مظهره، مبينا أن 25 شخصا يعملون حاليا في الموقع بينهم اثاريون ومهرة في مجال الآثار.

وأشار بيرفكاني الى ان موقع جروانة يعتبر من اهم المواقع الاثرية في محافظة دهوك حيث يعود بناؤه الى ما قبل 2700 سنة من قبل الملك سنحاريب الاشوري، مشيرا إلى أن الموقع كان عبارة عن قنطرة مياه تغذي نينوى بالمياه في ذلك الوقت.

جدير بالذكر ان مشروع تنظيف وتحسين موقع جروانة الاثري يتم بالتنسيق بين دائرة اثار دهوك ومنظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع ان تسهم هذه الجهود المشتركة في الحفاظ على هذا الموقع التاريخي الهام للأجيال القادمة.