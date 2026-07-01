دهوك تباشر ترميم مسجد بني كوندي التاريخي (صور)

شفق نيوز- دهوك

باشرت مديرية آثار دهوك أعمال ترميم "مسجد بني كوندي"، المعروف أيضاً باسم "مسجد أسفل القرية"، في ناحية بامرني شمالي محافظة دهوك، والذي يعود تاريخه إلى عهد الدولة الأتابكية الزنكية في القرن الثاني عشر الميلادي.

وقال مدير دائرة آثار دهوك، بيكس بريفكاني، لوكالة شفق نيوز، إن أعمال الترميم تُنفذ بإشراف مديرية الآثار والتراث في دهوك، وبمشاركة خبراء آثار وحرفيين كورد، مع استخدام مواد محلية بما يضمن الحفاظ على أصالة المسجد وطابعه التاريخي.

وأضاف أن تمويل المشروع جاء بدعم من أحد أبناء المنطقة، مؤكداً أن جميع مراحل الترميم تُنفذ بأيدٍ كوردية، وبمشاركة كوادر دائرة آثار دهوك والحرفيين المحليين.

وأشار بريفكاني، إلى أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على أحد أبرز المعالم التاريخية في المنطقة، وصون التراث الثقافي، إلى جانب تعزيز دور المجتمع المحلي في حماية المواقع الأثرية والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.