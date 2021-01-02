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دهوك تباشر بتحديث سجلات الناخبين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-02T10:35:54+0000
دهوك تباشر بتحديث سجلات الناخبين

شفق نيوز/ اعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في دهوك، يوم السبت، عن البدء بمرحلة تحديث سجل الناخبين في المحافظة.

وقال مدير المكتب خالد عباس، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان فترة تحديث سجل الناخبين بدأت اعتباراً من اليوم السبت وتستمر لمدة شهر واحد، داعياً الناخبين الى مراجعة مراكز التسجيل في عموم المحافظة والبالغة عددها 41 مركزا.

وحث عباس وسائل الاعلام من القنوات التلفزيونية والاذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، على العمل لتوعية المواطنين باهمية مراجعة المراكز لتحديث بياناتهم كاستحقاق انتخابي استعدادا للانتخابات التشريعية في البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن تحديث السجلات الانتخابية لنحو 53% من الناخبين، مؤكداً وجود فرق جوالة لتحديث سجلات النازحين.

وقال مدير مكتب مفوضية الانتخابات في أربيل، عبد الرزاق مشير، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن نحو 53% من الناخبين في محافظة أربيل قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية في النظام البايومتري.

وأعرب عن اعتقاده بأن تحديث السجلات الانتخابية سيجري بشكل سلس، مشيرا الى ان هناك فرقاً جوالة لتحديث سجلات النازحين المتفرقين والمتواجدين في المخيمات.

وأكد مشير على ضرورة تقديم الناخبين ما بحوزتهم من مستمسكات تثبت أنهم عراقيون.

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