دهوك بيضاء.. مشاهد الثلوج تغطي كل شيء (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظة دهوك، منذ ليل الخميس، وفجر الجمعة، هطول أمطار وثلوج كثيفة، مسجلة أعلى نسبة لتساقط الثلوج في معبر سرزير الحدودي الواقع في ناحية كاني ماصي الحدودية مع تركيا، حيث وصل سمك الثلوج الى 25 سنتيمتراً.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن الثلوج غطت الشوارع الرئيسية خارج المحافظة، إلا أن فرق إزالتها تمكنت حتى الان من فتح غالبية الطرق باستثناء طريق جبل كارة الذي يطل على قضاء العمادية.

في هذا الصدد، أفاد مسؤول الاعلام في دائرة صيانة الطرق بمحافظة دهوك، كمال محمد، بأن فرق ازالة الثلوج بدات منذ ساعات الفجر بفتح وازالة الثلوج عن الطرق الرئيسية بما في ذلك طريق دهوك - عمادية وطريق دهوك - ناحية كاني ماصي وحتى معبر سرزير الحدودي.

وأشار محمد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "سماكة الثلوج تراوحت بين 8 سنتيمتر وصولاً إلى 25 سنتيمتراً".