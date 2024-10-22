دهوك.. بدء عملية "الفرز اليدوي" للمحطات المتأخرة بإرسال النتائج للمفوضية

شفق نيوز/ اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في دهوك اليوم الثلاثاء، بدء عملية الفرز اليدوي لبعض المحطات الانتخابية التي لم ترسل نتائجها الى المفوضية في الوقت المحدد نتيجة مشكلات فنية.

وقال خالد عباس مدير مكتب المفوضية في دهوك لوكالة شفق نيوز؛ إن هناك سبع محطات انتخابية في المحافظة تأخرت في إعلان نتائجها.

واوضح انه سيتم اليوم فرز نتائج ثلاث محطات يدويا بينما جرى الكشف عن نتائج المحطات الأربع الأخرى للكيانات السياسية المعنية.

وأضاف أنه بعد إتمام عملية الفرز اليدوي سيتم إدراج هذه النتائج ضمن النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان.

واكد عباس ان هذه النتائج لن تؤثر على النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية يوم أمس الاثنين، مشددا على أن الهدف من الفرز اليدوي هو ضمان الشفافية والتدقيق في النتائج لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأعلنت مفوضية الانتخابات الاتحادية، يوم أمس الاثنين، النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، لافتة إلى نسبة المشاركة بلغت 72%، فيما أكدت أن النتائج المعلنة من إحصاء 99.63% من مجموع الأصوات.

وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "انتخابات برلمان إقليم كوردستان، جرت وسط أجواء آمنة ونزيهة"، مؤكداً أن "النتائج الأولية للانتخابات غير قابلة للطعن".