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دهوك.. بدء عملية اغاثة العائلات المتضررة من حريق مخيم شاريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-04T17:44:42+0000
دهوك.. بدء عملية اغاثة العائلات المتضررة من حريق مخيم شاريا

شفق نيوز/ انطلقت مساء يوم الجمعة، في محافظة دهوك، عملية اغاثة العائلات المتضررة من حريق مخيم شاريا.

وقال مللت عصمت المسؤول الاعلامي لمحافظ دهوك علي تتر لوكالة شفق نيوز؛ إن "المحافظة بدأت بعملية اغاثة المتضررين من حريق مخيم شاريا".

وأضاف عصمت؛ ان 400 خيمة قدمت من قبل منظمة البارزاني الخيرية سيتم توزيعها على المتضررين الليلة، بالاضافة الى المستلزمات المنزلية الاخرى.

وكان مسؤول إعلام دائرة الهجرة والمهجرين وإغاثة النازحين في محافظة دهوك كاروان اتروشي؛ أفاد في وقت سابق من يوم الجمعة، بأن قرابة 1400 نازح إيزيدي باتوا بلا مأوى بعد الحريق الذي شبّ في 350 خيمة في مخيم "شاريا".

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