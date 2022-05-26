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دهوك.. بدء العد التنازلي لافتتاح فندق "الملوك والمشاهير" في سرسنك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-26T09:41:01+0000
دهوك.. بدء العد التنازلي لافتتاح فندق "الملوك والمشاهير" في سرسنك

شفق نيوز/ تواصل مديرية سياحة محافظة دهوك عملها بمشروع ترميم وصيانة الفندق الحجري في ناحية سرسنك، مشيرة إلى أنه سيفتتح ابوابه امام السائحين قريبا.

وقال الدكتور خيري علي مدير عام السياحة في دهوك لوكالة شفق نيوز؛ ان "المشروع يهدف الى تطوير القطاع السياحي في سرسنك وسيوفر فرص العمل للمواطنين".

واشار الدكتور خيري؛ إلى ان "شركة محلية تقوم بتنفيذ المشروع بشرط الحفاظ على المعالم القديمة للفندق".

ولفت إلى أن "مشاريع سياحية اخرى ستنفذ في الناحية منها مشروع التلفريك بين سرسنك وجبل كاره والمسبح الاولمبي .

والفندق الحجري في ناحية سرسنك افتتح عام 1951 واحتضن ملوك ورؤساء ومشاهير البلاد والعالم العربي منذ بداية خمسينات القرن الماضي، إذ كان وجهة سياحية مرموقة من حيث الموقع حتى عام 1991 ليتوقف بريق الحجر عن استقبال النزلاء.

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