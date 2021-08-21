سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دهوك.. انقاذ 4 أشخاص من الغرق وفقدان أثر خامس

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-21T14:38:13+0000
دهوك.. انقاذ 4 أشخاص من الغرق وفقدان أثر خامس

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني في محافظة دهوك، يوم السبت، بإنقاذ أربعة أشخاص من الغرق في مياه نهر الخابور وفقدان أثر شخص آخر.

وقال مسؤول إعلام الدفاع المدني بدهوك ريبوار علي لوكالة شفق نيوز، إن "مواطنين وفريق الغواصة التابع لمديرية الدفاع المدني انقذوا أربعة مواطنين من الغرق في نهر الخابور بالقرب من قرية (كوند كوسة)".

وأوضح،  أن "خمسة أشخاص كانوا يسبحون في النهر تعرضوا للغرق، إلا ان المواطنين انقذوا ثلاثة منهم فيما قام فريق الغواصين بانقاذ الرابع دون ان يتمكن من انقاذ الخامس الذي فقد اثره في النهر الى الان".

واشار مسؤول اعلام الدفاع المدني في دهوك الى ان "عشرة اشخاص توفوا غرقا خلال العام الحالي 2021 في حدود محافظة دهوك".

related

دهوك.. انتحار شاب بعد ساعات من حفل تخرجه الجامعي

Date: 2021-06-13 18:41:03
دهوك.. انتحار شاب بعد ساعات من حفل تخرجه الجامعي

حجر طابق كامل في أكبر مستشفى بدهوك بعد تشخيص اصابة بكورونا

Date: 2020-07-04 11:59:51
حجر طابق كامل في أكبر مستشفى بدهوك بعد تشخيص اصابة بكورونا

قصف تركي جديد يطال منطقة في اقليم كوردستان

Date: 2019-08-20 14:03:24
قصف تركي جديد يطال منطقة في اقليم كوردستان

دهوك تعلن استقبال 12 الف نازح من كوردستان سوريا

Date: 2019-10-29 11:43:00
دهوك تعلن استقبال 12 الف نازح من كوردستان سوريا

صور .. اندلاع حريق في مخيم للنازحين في دهوك

Date: 2020-07-17 12:42:24
صور .. اندلاع حريق في مخيم للنازحين في دهوك

إرتفاع حصيلة الهجوم الذي استهدف قوات البيشمركة شمالي دهوك

Date: 2020-11-04 08:54:21
إرتفاع حصيلة الهجوم الذي استهدف قوات البيشمركة شمالي دهوك

الطائرات التركية تقصف قمة جبل شمال دهوك

Date: 2020-09-25 10:52:50
الطائرات التركية تقصف قمة جبل شمال دهوك

دب أُطلق مؤخراً يخلف "مجزرة" في إحدى نواحي دهوك

Date: 2021-02-24 10:28:19
دب أُطلق مؤخراً يخلف "مجزرة" في إحدى نواحي دهوك