دهوك.. انقاذ 4 أشخاص من الغرق وفقدان أثر خامس

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني في محافظة دهوك، يوم السبت، بإنقاذ أربعة أشخاص من الغرق في مياه نهر الخابور وفقدان أثر شخص آخر.

وقال مسؤول إعلام الدفاع المدني بدهوك ريبوار علي لوكالة شفق نيوز، إن "مواطنين وفريق الغواصة التابع لمديرية الدفاع المدني انقذوا أربعة مواطنين من الغرق في نهر الخابور بالقرب من قرية (كوند كوسة)".

وأوضح، أن "خمسة أشخاص كانوا يسبحون في النهر تعرضوا للغرق، إلا ان المواطنين انقذوا ثلاثة منهم فيما قام فريق الغواصين بانقاذ الرابع دون ان يتمكن من انقاذ الخامس الذي فقد اثره في النهر الى الان".

واشار مسؤول اعلام الدفاع المدني في دهوك الى ان "عشرة اشخاص توفوا غرقا خلال العام الحالي 2021 في حدود محافظة دهوك".