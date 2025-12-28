دهوك.. انفجار لغم أرضي على آلية إزالة ثلوج يتسبب بإصابتين

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإصابة شخصين بجروح جراء انفجار لغم أرضي أسفل إحدى آليات إزالة الثلوج ضمن إدارة زاخو شمال محافظة دهوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن سائق إحدى الآليات "شفل" كان يعمل على رفع الثلوج المتراكمة من الطريق الرابط بين مدينة زاخو وناحية كاني ماصي، وتحديداً قرب ناحية باتيفا، عندما انفجر لغم أرضي على محاذاة الطريق، ما أدى إلى إصابة سائق الآلية، إضافة إلى إصابة أحد المدنيين الذين تواجدوا في المنطقة لغرض السياحة.

وأضاف أن الانفجار تسبب أيضاً بإلحاق أضرار مادية كبيرة بالآلية، مبيناً أن فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ في زاخو لتلقي العلاج.

وأشار المصدر، إلى أن حالتهما الصحية مستقرة، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة تفاصيل الحادث ومصدر اللغم.