دهوك.. انفجار قنبلة "بالخطأ" يتسبب بمقتل متقاعد من البيشمركة

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري في دهوك، يوم الأربعاء، بوقوع حادث مأساوي ضمن إحدى النقاط العسكرية لقوات البيشمركة بالقرب من مجمع تل عدس جنوب المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قنبلة يدوية انفجرت عن طريق الخطأ داخل النقطة العسكرية مما ادى الى مقتل احد افراد قوات البيشمركة المتقاعدين الذي كان يزور أصدقاءه، فضلا عن إصابة اثنين آخرين بجروح.

وأضاف المصدر، أن الجرحى نقلوا الى مستشفى الطوارئ في دهوك لتلقي العلاج اللازم.