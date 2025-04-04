دهوك.. انطلاق معرض "كار شو" لعشاق السيارات الكلاسيكية (صور)

شفق نيوز/ افتتح في دهوك، يوم الجمعة، فعاليات معرض "كار شو" بمشاركة عشاق السيارات الكلاسيكية والرياضية والحديثة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان المعرض شهد مشاركة 150 سيارة من مختلف محافظات إقليم كوردستان، وشهد حضور عدد كبير من المواطنين وعشاق السيارات الذين تجمعوا في ساحة دهوك مول وسط المدينة لمشاهدة مجموعة متنوعة من السيارات، حيث اجرى اصحابها تعديلات واضافات لتعزيز مظهرها وادائها.

بدوره ذكر اوميد نزار (أحد اعضاء اللجنة المنظمة) خلال حديثه للوكالة، أن "الهدف من هذا الحدث هو تسليط الضوء على رياضة السيارات وابراز أهميتها"، مؤكدا انها "لا تقل اهمية عن الرياضات الاخرى مثل كرة القدم الى جانب مساهمتها في تنشيط الاقتصاد والسياحة في دهوك".

كما اشار الى ان "بعض السيارات المشاركة سبق ان خاضت مسابقات داخل العراق وحققت جوائز"، داعيا الحكومة الى "دعم هذه الفعاليات".

من جهته اكد نبز حسين (مشارك من السليمانية)، انه "شارك سابقا في احدى المسابقات داخل العراق وحقق المركز الثالث"، مضيفا انه "اجرى تعديلات على سيارته بكلفة تجاوزت ستة الاف دولار لتعزيز ادائها وجاذبيتها".