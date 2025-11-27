دهوك.. انخفاض نسبة تجهيز الكهرباء إلى 70% عقب استهداف كورمور

شفق نيوز– دهوك

أفاد مصدر في دائرة كهرباء دهوك، يوم الخميس، بأن نسبة التجهيز الكهربائي في المحافظة شهدت انخفاضاً كبيراً وصل إلى 70%، عقب استهداف حقل كورمور للغاز، والذي أدى إلى توقف جزء كبير من إنتاجه.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن المحافظة كانت تحصل يومياً على نحو 550 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، إلا أن هذه الكمية تراجعت حالياً إلى ما يقارب 163 ميغاواط، ما تسبب بانقطاع التيار في مناطق واسعة من عموم المحافظة وارتفاع ساعات القطع بشكل غير مسبوق.

وأشار المصدر إلى أن مساعي تعويض النقص من خلال المولدات الأهلية ما تزال متوقفة، موضحاً أنه لا يوجد أي تنسيق مع لجنة المولدات الأهلية لتشغيلها وتزويد المواطنين بالكهرباء، وذلك بعد قيام الحكومة المحلية في دهوك بإنهاء عقودها مع اللجنة قبل ثلاثة أيام، مما زاد الوضع الكهربائي تعقيداً في ظل غياب أي بدائل سريعة لمعالجة النقص الحاصل.

ونعيش معظم مناطق محافظات إقليم كوردستان، (السليمانية وأربيل ودهوك)، منذ ليلة أمس على وقع انقطاع واسع في التيار الكهربائي، عقب الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال، والذي يُعد المغذّي الرئيس لمحطات إنتاج الكهرباء في الإقليم.

وأعلنت وزارة الكهرباء الاتحادية في بغداد، اليوم، فقدان 1200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية إثر الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي في إقليم كوردستان.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى في بيان إن "الهجوم على حقل كورمور أدى إلى توقف عقود شراء الطاقة من المحطات الاستثمارية في إقليم كوردستان، ما تسبب بفقدان نحو 1200 ميغاواط من منظومة الكهرباء".

من جانبه قال محافظ السليمانية هافال ابو بكر للصحفيين، ان وزارة الكهرباء الكوردستانية وضعت خطة ونحن الآن بصدد تطبيقها من اجل اعادة استئناف عملية إنتاج الغاز في الحقل، مشيراً إلى السيطرة على الحريق الذي اندلع بالمستودع داخل الحقل.