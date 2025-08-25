دهوك.. انتشال جثة فتى في بحيرة سد الموصل

شفق نيوز- دهوك

أفاد مسؤول إعلام مديرية الدفاع المدني في دهوك، العقيد بيوار عبد العزيز، مساء اليوم الاثنين، بانتشال جثة فتى غرق في بحيرة سد الموصل جنوبي المحافظة.

وقال عبد العزيز لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإنقاذ تمكنت مساء اليوم من انتشال جثة فتى يبلغ من العمر 12 عاماً من بحيرة سد الموصل، وهو من أهالي مجمع بابيري جنوبي محافظة دهوك".

وأضاف "جرى نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي في دهوك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

يشار إلى أن بحيرة سد الموصل يقع جزء منها في محافظة دهوك والجزء الآخر في محافظة نينوى.