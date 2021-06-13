دهوك.. انتحار شاب بعد ساعات من حفل تخرجه الجامعي

شفق نيوز/ اقدم شاب من قضاء عقرة شرقي محافظة دهوك باقليم كوردستان، اليوم الاحد، على الانتحار بشنق نفسه بعد ساعات من حفل تخرجة من الجامعة.

وقال العقيد رشيد محمد مدير شرطة عقرة لوكالة شفق نيوز، إن الشاب كوفان شفان عارس، اقدم، اليوم، على الانتحار شنقاً، ليفارق الحياة في الحال.

وأوضح أن الشاب هو من اهالي ناحية كردسين التابعة لعقرة، مبيناً أن جثة الشاب نقلت الى الطب العدلي في دهوك من دون معرفة ملابسات الحادث.

واشار مدير شرطة عقرة إلى أن التحقيق جار حول انتحار الشاب الذي جرت اليوم مراسيم حفل تخرجه من كلية التربية قسم اللغة الانكليزية بقضاء عقرة.