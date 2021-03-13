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دهوك.. الإعلان عن تأسيس شبكة "جاف" لمراقبة الانتخابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-13T18:38:21+0000
دهوك.. الإعلان عن تأسيس شبكة "جاف" لمراقبة الانتخابات

شفق نيوز/ اعلن في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم السبت، عن تأسيس شبكة "جاف" لمراقبة الانتخابات وتجسيد الحريات العامة في العراق.

وقال سربست اميدي عضو الهيئة التأسيسية لشبكة  جاف في مؤتمر صحفي عقده في دهوك بحضور اعضاء الهيئة التأسيسية، إن "الشبكة التي تتألف من 14  منظمة للمجتمع المدني تطلق برامج عملها كخطوة أولى في محافظة دهوك  على ان تتوسع الشبكة لتضم منظمات اخرى للعمل في بقية مناطق العراق".

واضاف أن "الشبكة ستهدف الى العمل على تجسيد أسس الديمقراطية من خلال عمل المنظمة في المراقبة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، اضافة الى تقييم وضع حقوق الانسان فيما يتعلق بالحريات العامة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحرية التعبير وحق الحصول على المعلومة على ان تقدم شبكة جاف تقارير فصلية وسنوية  بهذا الخصوص".

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