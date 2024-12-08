دهوك.. اللاجئون السوريون يحتفلون بسقوط الأسد بـ"دبكات كوردية" وأمل بالعودة للوطن (صور)

شفق نيوز/ احتفل المئات من اللاجئين السوريين المقيمين في مخيم دوميز الواقع جنوب محافظة دهوك في اقليم كوردستان، يوم السبت، بسقوط نظام بشار الأسد على يد قوات المعارضة السورية.

وقد عمّت اجواء الفرح ارجاء المخيم حيث شهدت الساحة المخصصة للاحتفال اقامة دبكات كوردية تقليدية وشعارات تندد بالنظام السابق وترحب ببدء عهد جديد في سوريا.

وتخللت الاحتفالية مظاهر تعبيرية جسدت فرحة المشاركين بزوال النظام الذي حكم سوريا لعقود وتنوعت الفعاليات بين الرقصات الشعبية والهتافات التي عبرت عن امل اللاجئين في العودة الى وطن مستقر وآمن.

وقال حاجي كالوا عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني السوري لوكالة شفق نيوز، "اليوم شاهدنا وشاهد العالم اجمع سقوط نظام بشار الاسد اتمنى ان يعم الامن والسلام في سوريا وان ينال كل فرد من ابناء الشعب السوري حقوقه في وطنٍ حر وعادل".

واكد كالو على ضرورة توحيد الصف الكوردي قائلا: "ينبغي على القوى الكوردية ان تتكاتف وتصبح يدا واحدة من اجل ضمان حقوقنا المشروعة في سوريا الجديدة".

من جانبه عبر سعيد قامشلي عن مشاعره الجياشة بهذه المناسبة قائلا: "لا أستطيع التعبير عما أشعر به لساني يعجز عن الكلام من شدة الفرحة. لقد عانينا نحن الكورد الكثير من القتل والتشريد والاضطهاد على مدار اكثر من خمسة عقود اليوم هو بمثابة عيد حقيقي لنا".

اما جميلة حسو وهي لاجئة مقيمة في المخيم منذ اكثر من 14 عاما فقد عبرت عن امنيتها في العودة الى ديارها قائلة: "نريد أن يعم السلام والامان في بلادنا نرغب في العودة الى مدننا وقرانا لنعيش بسلام بعيدا عن الحروب والماسي التي طالتنا طويلا".