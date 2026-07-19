دهوك.. القبض على 59 متهماً بينهم متورطون بجريمتي قتل واحتيال إلكتروني

شفق نيوز- دهوك

كشف العقيد هيمن سليمان، مسؤول إعلام مديرية شرطة دهوك، يوم الأحد، عن تمكن مفارز المديرية خلال المدة الماضية من إلقاء القبض على 59 متهماً في قضايا جنائية مختلفة، مؤكداً إحالتهم جميعاً إلى القضاء وفتح ملفات تحقيق بحقهم، بحسب التهم الموجهة إليهم.

وقال سليمان، لوكالة شفق نيوز، إن من بين القضايا التي تم كشفها جريمتا قتل في قضاءي الشيخان وبردرش، حيث أُلقي القبض على 3 متهمين في القضية الأولى، ومتهم واحد في القضية الثانية، وأُحيلوا إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضاف أن مفارز الشرطة تمكنت أيضاً من إلقاء القبض على متهمين اثنين نفذا عملية سرقة في مركز مدينة دهوك، استوليا خلالها على 8700 دولار، و4 ملايين دينار عراقي، وكمية من المصوغات الذهبية.

وأشار سليمان، إلى إلقاء القبض على امرأة بتهمة سرقة 4 ملايين و600 ألف دينار عراقي، وألف دولار، فيما تمكنت مفارز الشرطة في قضاء العمادية من اعتقال متهمين اثنين بتهمة جلب مواد ممنوعة.

وتابع قائلاً إن الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع شرطة الجمارك في منفذ سرزيري الحدودي مع تركيا، ألقت القبض على متهم بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، أوضح سليمان، أن مفارز الشرطة ألقت القبض على سبعة متهمين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي في عمليات تهديد واحتيال بحق المواطنين، مبيناً أن جميع المتهمين أصبحوا أمام القضاء