دهوك.. القبض على متهمين بجرائم سرقة وابتزاز

شفق نيوز/ أعلنت شرطة قضاء عقرة يوم الثلاثاء، القبض على متهمين باقتراف جرائم سرقة وابتزاز وقعت في الشهر الماضي ضمن حدود عقرة شرقي دهوك.

وقال هيمن سليمان المتحدث باسم شرطة دهوك؛ ان دائرة مكافحة الاجرام في قضاء عقرة تمكنت من القبض على متهمين بسرقات واحراق منزل وعملية ابتزاز إلكتروني.

وأضاف سليمان في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ ان مكافحة اجرام عقرة ألقت القبض على متهمين بسرقة مبالغ مالية من صيدلية في مركز عقرة اضافة الى القبض على متهم بإحراق منزل مواطن في قرية جونا بناحية كردسين وكذلك ألقت مكافحة اجرام عقرة القبض على متهمين بسرقة ماشية ضمن حدود ناحيتي بجيل ودينارته وكذلك القبض على متهم بابتزاز مواطنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث باسم شرطة دهوك؛ ان المتهمين اعترفوا بتنفيذ جرائمهم ليحولوا الى المحكمة وينالوا جزاءهم العادل حسب قانون العقوبات.