دهوك.. القبض على متهمين بالمخدرات والابتزاز والمقامرة الإلكترونية

شفق نيوز / أعلنت شرطة دهوك، يوم الخميس القبض على متهمين بجرائم مختلفة في حدود محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك، هيمن سليمان، لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة قضاء العمادية ألقت القبض فجر يوم الخميس على متهم في ناحية شيلادزي وبحيازته 6 كغم من المخدرات وذلك بعد ورود معلومات ومتابعة دقيقة من الجهات المعنية".

وأضاف سليمان، أن "قوات الشرطة ألقت القبض على مجموعة أشخاص متهمين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز المواطنين، ومتسولين وحيازة المخدرات والسرقات والقمار".

وأشار المتحدث باسم شرطة دهوك، إلى أن "الأجهزة الأمنية تمكنت أيضاً من مصادرة 11 جهاز كومبيوتر (لاب توب) في مواقع كانت معدة للعبة القمار الإلكتروني".