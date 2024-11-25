دهوك.. القبض على قاتل واعتقال 21 شخصاً يمارس لعب القمار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة دهوك، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على شخص متهم بقتل أحد أقاربه، واعتقال 21 شخصاً متهمين بلعب القمار، في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك العقيد هيمن سليمان، لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة نجحت في إلقاء القبض على شخص متهم بارتكاب جريمة قتل يوم أمس الأحد بحق ابن خالته باستخدام سكين داخل مركز المدينة".

وأوضح أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة وتقديم الجاني للعدالة.

من جانب آخر، أعلن سليمان أن القوات الأمنية تمكنت ليلة أمس من إلقاء القبض على 11 متهماً متورطين بلعب القمار، بينما تم القبض على 7 آخرين في عمليات سابقة خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الشرطة ألقت القبض أيضاً على عدد من الأفراد المتهمين بتقديم المساعدة لهؤلاء اللاعبين من خلال توفير أماكن لهم لممارسة هذه الأنشطة غير القانونية.

وأشار سليمان إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة مكثفة لمكافحة الممارسات المخالفة للقوانين وتعزيز الأمن في المحافظة.