دهوك.. القبض على ثلاثة متهمين بقتل مراهق بالرصاص

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك بإقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تمكن قواتها من القاء القبض على ثلاثة متهمين بقتل مراهق بسلاح ناري.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد ان تم ابلاغ شرطة مكافحة الاجرام بوجود جريمة قتل شخص، بدأت على الفور بإجراء التحقيقات وظهر من سيرها ان شخصا شاه دلوفان يوسف قد قتل بالرصاص في منطقة حي شاخكي، مبينا أنه بعد معاينة المكان والتحقيق تم إلقاء القبض على متهمين بحوزتهم سلاح آلي m4.

واضاف البيان انه بعد التحقيقات اعترف احد الجناة ويبلغ من العمر 12 عاما بانه اطلق النار على ابن عمه من دون قصد، مبينا أنه تقرر القاء القبض على الجاني مع أبيه استنادا الى المادة 411 من قانون العقوبات.

ولم يشر البيان الى هوية المتهم الثالث المعتقل على ذمة القضية ذاتها.