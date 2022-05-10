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دهوك.. العماليون يستهدفون معسكراً للجيش التركي بصاروخ موجه

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-10T11:18:02+0000
دهوك.. العماليون يستهدفون معسكراً للجيش التركي بصاروخ موجه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بتعرض معسكر للجيش التركي شمالي دهوك لاستهداف بصاروخ موجه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من حزب العمال الكوردستاني استهدفوا بصاروخ موجه معسكر سيريي للقوات التركية في ناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية.

وأضاف أن الصاروخ وقع على المعسكر دون معرفة الخسائر الناجمة من الضربة، موضحا ان الجيش التركي قام الرد على الهجوم بواسطة مدافع والرشاشات على محيط قرية صاركي بسفح جبل كَارة.

وهذا الهجوم هو الثالث من نوعه خلال نحو شهر.

وأطلقت تركيا في الـ18 من الشهر الماضي، عملية عسكرية شارك فيها سلاح الجو ووحدات برية خاصة، في قرى ومناطق عراقية حدودية ضمن إقليم كوردستان تستهدف مواقع مسلحي الكوردستاني، الذي يتخذ من تلك المناطق منطلقاً لشنّ هجمات داخل الأراضي التركية المجاورة، بحسب السلطات في انقرة.

 

 

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