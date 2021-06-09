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دهوك.. العثور على جثمان عنصر بالبيشمركة فقد قبل شهرين ومصرع آخران بحادث مروري

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-09T15:17:02+0000
دهوك.. العثور على جثمان عنصر بالبيشمركة فقد قبل شهرين ومصرع آخران بحادث مروري

شفق نيوز/ عثرت السلطات المختصة في محافظة دهوك باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، على جثمان عنصر بقوات البيشمركة فقد قبل شهرين في سنجار، فيما لقي عنصرا بيشمركة آخران مصرعهما بحادث مروري في قضاء الشيخان وأصيب ثالث بجروح.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن الجهات المختصة عثرت على جثمان العنصر بقوات البيشمركة (محمد عيسى مراد) بعد شهرين من فقدانه وبدت عليه آثار اطلاقات نارية، موضحاً أن المغدور من اهالي سنجار، وبعد نزوح الاهالي سكن مخيم كربتو في محافظة دهوك.

وأوضح أن مراد فقد منذ شهرين، وتم العثور على جثمانه في شمال جبل سنجار في قرية دهولا.

وفي حادث منفصل لقي عنصران بالبيشمركة مصرعهما واصيب ثالث بجروح في حادث مروري في قضاء الشيخان اثناء التوجه لتسلم راتبهما.

وأشار المصدر إلى أن الحادث حصل اثناء اصطدام سيارة يقودها عناصر البيشمركة متوجهين لتسلم رواتبهم واسفر عن مصرع اثنين واصابة ثالث بجروح، موضحاً أن القتيلين هما (محمد ميرزا) و(شاكر فاضل) وهما متزوجان ومن قاطني قضاء عقرة، ويتبعان للواء الرابع لقوات البيشمركة.

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