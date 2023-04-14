دهوك.. العثور على جثة شخصين بعد عشرة أيام من اختفائهما

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الجمعة بالعثور على جثة شخصين في احد مناطق محافظة دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان الجثتين عثر عليهما صباح اليوم في ناحية شيلادزي ضمن محافظة دهوك وذلك بعد عشرة ايام من اختفائهما.

واضاف ان الجثتين تعودان الى شخصين من أهالي المنطقة يُعتقد انهما قُتلا في قصف تركي.

من جهتها قالت شرطة محافظة دهوك في بيان، إنه بعد مرور أكثر من 10 أيام تم العثور على جثتي المواطنين (أحمد حسن، وعارف عمر) اللذين اختفيا في جبال (مزوري) ولم يُعرف مصيرهما.

وأكد البيان أن المواطنين قد سقطا ضحية قصف لطائرات حربية تركية.