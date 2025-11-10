دهوك.. العثور على جثة شاب داخل سيارة

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بالعثور على جثة شاب داخل سيارة شمالي محافظة دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة شاب داخل سيارة متوقفة في محيط قرية بابلو شمال مدينة دهوك، بنحو عشرة كيلومترات".

وأضاف أن "الشاب البالغ من العمر 25عاما عثر عليه مقتولا داخل السيارة، وعلى جثته آثار اطلاق نار"، مبينا أن "التحقيقات الاولية لم تحدد بعد ما اذا كان الحادث ناجما عن انتحار ام جريمة قتل".

واوضح أن "الجثة نقلت الى دائرة الطب العدلي في دهوك، فيما باشرت السلطات الامنية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".