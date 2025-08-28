دهوك.. العثور على جثة رجل نازح في نهر خابور

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بالعثور على جثة رجل يبلغ من العمر 30 عاماً في نهر خابور بمنطقة جم سيري التابعة لإدارة زاخو المستقلة شمال محافظة دهوك.

وأشار المصدر، لوكالة شفق نيوز، إلى أن الضحية، نازح من قضاء سنجار، عُثر على سيارته قبل عدة أيام متوقفة على ضفاف النهر دون وجوده بداخلها، قبل أن يتم العثور على جثته في مياه النهر اليوم.

وأوضح المصدر أن طبيعة الحادث ما تزال مجهولة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات القضية.